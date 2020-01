Ordo Iuris ostrzega: PE znowu wspiera aborcję i gender

man.of.Stagira 17.1.20 14:38





78 per cent of students who identify as trans, non-binary, or “genderqueer” meet the criteria for at least one mental disorder, according to Boston University research.



https://www.breitbart.com/europe/2019/08/24/study-78-per-cent-of-trans-non-binary-students-mentally-disordered/



Tłumaczenie ad hoc:

78 % studentów którzy przyznają się bycia ‘trans’, ‘non-binary’ albo ‘genderqueer’ spełnia, swoją charakterystyką wyników badań w testach kryteria będące podstawą do rozpoznawania przynajmniej j e d n e g o zaburzenia psychiczne.



Koniec tłumaczenia tekstu w języku angielskim jw..



Post scriptum –charakterystyczne, że dla uniknięcia nazwania tych zaburzeń psychicznymi wyhodowano termin ‘mental disorder’ który nadaje się do u m y s ł u (mind) jak i do psychiki.



Komentarz m.o.S

Ponurym określę fakt, że osoby te są CZTERY RAZY częściej zaburzone mentalnie (sensu largo) w stosunku do osób reprezentujących większościową populację –tzn. hetero. Fakt jest ponury na gruncie teorii nowożytnych psychologicznych które przecież uznają świadomość za kryterium człowieczeństwa. Tymczasem mamy tutaj w ł a ś n i e ‘mental disorder’ –czyli zaburzonych ludzi…



na pocieszenie pozwolę sobie podzielić się osobistą refleksją, że zgodnie z moim ok. 10-letnim doświadczeniem na forum fronda.pl niemal 90% uczestników którzy przyznają się do czegokolwiek i identyfikuje się z czymkolwiek spełnia kryteria co najmniej j e d n e g o zaburzenia umysłowego (sensu largo).





(ironia zamierzona)

.