Ordo Iuris: Marksistowskie korzenie ideologii gender

Ideologiczny charakter pojęcia „gender”, wyraźnie widoczny zarówno w dokumentach wydawanych przez Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet - CEDAW, jak i w Konwencji stambulskiej, budzi poważne wątpliwości co do zasadności jego stosowania w oficjalnych aktach prawnych. Termin ten jest oparty na błędnych założeniach - społeczne role płciowe nie istnieją bowiem w oderwaniu od płci biologicznej, co sugerowałoby pojęcie „płci społeczno-kulturowej”. Za biologicznym źródłem ludzkiej płciowości przemawiają przede wszystkich współczesne zdobycze nauki, zwłaszcza genetyka. Alarmująca jest również geneza tej koncepcji, która nawiązuje wprost do doktryny marksistowskiej, sprowadzając relacje między kobietami i mężczyznami do odwiecznej walki o władzę.