Orban: Stanowisko Polski i Węgier jest twarde jak beton!

„Wiązanie sporów politycznych ze sprawami gospodarczymi nie jest kwestią prawną, tylko decyzją polityczną kilku państw unijnych i Parlamentu Europejskiego” – podkreślił dziś węgierski premier Viktor Orban.

Odnosząc się do porozumienia Węgier i Polski w tej sprawie podkreślił w rozmowie w Radiu Kossuth:

„Nasze stanowisko (tj. Polski i Węgier) jest twarde jak beton, a ich to tylko wola polityczna. To drugie można zmienić, naszego nie. Jeśli do tego dojdzie, będzie jakieś porozumienie”.

Zaznaczył, że w tej sprawie nie chce iść na kompromis, bo chodzi o znalezienie rozwiązania, a kompromis:

„[…] często nie jest rozwiązaniem, tylko złą decyzją”.

Dodał,że do zgody oczywiście może dojść, jednak stanowisko Polski i Węgier w tej kwestii jest jasne i bez nich budżet po prostu nie powstanie.

dam/PAP,Fronda.pl