Orban: Propozycja budżetu UE jest niesprawiedliwa

Podczas konferencji prasowej przywódców grupy V4 w Pradze szef węgierskiego rządu opowiedział się za likwidacją rabatów, które sprawiają, że niektóre państwa wpłacają do wspólnej kasy mniej w porównaniu ze swoim PKB.



Viktor Orbán zwrócił uwagę, że część pomocy unijnej wraca z biedniejszych krajów do Europy Zachodniej. Mimo to bogatsze kraje chcą ograniczyć Fundusz Spójności. - Chcą oni ograniczyć środki na politykę spójności tak, żeby ci, którzy są biedni, byli jeszcze biedniejsi, a państwa bogatsze otrzymały więcej. To jest niesprawiedliwe - powiedział Viktor Orbán.