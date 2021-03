Onet pilnuje limitów w kościołach. ,,Wysyłają tajniaków z aparatami na msze święte''

„Nasi reporterzy wybrali się do kilku parafii w Polsce, żeby zobaczyć, czy wierni i duchowni przestrzegają reżimu sanitarnego” – informuje Onet.pl w swoim tekście zatytułowanym „Niedziela Palmowa w dobie pandemii. Czy przestrzegane są obostrzenia? Sprawdziliśmy”.

Portal postanowił przeprowadzić swego rodzaju śledztwo w Lublinie w kwestii przestrzegania limitów w tamtejszych kościołach. Napisano między innymi:

„Nasz reporter wybrał się do Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie. Limit osób w tym kościele to 42 osoby. Jak informuje reporter, rygor jest przestrzegany. Nie można już wejść do środka. Wierni stoją przed kościołem”.

Akcja wywołała gorącą dyskusję w sieci. Mec. Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris skomentował:

„Onet wysyła tajniaków z aparatami na msze święte. Dosłownie.

Kiedyś będziemy oglądać te nagrania jak filmy esbeków z Mszy za Ojczyznę”.

Dalej zapytał:

„Czy odwiedzą też czynne ryneczki i zrobią zdjęcia kolejek w zagranicznych marketach korzystających z niedzieli handlowej?”.

W innym komentarzu czytamy:

„Dzisiaj onet w ramach kolejnego odcinka krucjaty antyreligijnej sprawdzał niczym Sanepid, czy przestrzegane są obostrzenia w Kościołach.

Że też ich funkcjonari... dziennikarze nie sprawdzają czy łamią obostrzenia restauracje czy markety?”.

Der Onet jak zawsze na posterunku. Jakoś nie widziałam takiego artykułu o Biedronkach, Lidlach itp. pic.twitter.com/bz9qfe6IZC — Averagelady (@asiulka2020) March 28, 2021

dam/twitter,Onet.pl