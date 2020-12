Olechowski ostro: Gdy przegra PiS, wdepniemy w PO. To partia bez wizji Polski!

Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej Andrzej Olechowski ma jak najgorsze zdanie o tym, w jakim stanie znajduje się obecnie to ugrupowanie. Uważa, że PO jest partią bez wizji Polski i klarownego planu.

W rozmowie z „Wprostem” stwierdził:

„Gdy PiS przegra – wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To się rzuca w oczy i do tego nie można dopuścić”.

Dodał, że jego zdaniem dzisiaj politycy działają jedynie dla zarobku i kariery, a nie dla idei.

Olechowski nie krytykował jednak tylko Platformy, ale i Zjednoczoną Prawicę mówiąc:

„Słyszę to bardzo często od sąsiadów. Zwłaszcza pod adresem rządzących. I mówią to ludzie, którzy głosowali na PiS. Ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher świetnie to skwitowała: Jesteście po złej stronie historii. Rządzący ciągną w innym kierunku niż reszta świata”.

PiS ma jego zdaniem ciągnąć Polskę do „przeszłości”, a poglądy partii rządzącej są „anachroniczne”. Na tym jednak nie poprzestał. Zachwycał się także tzw. „Strajkiem Kobiet”. Ocenił, że w „polityce powiał nowy wiatr”, a kobiety walczą o swoją godność…

dam/"Wprost",Fronda.pl