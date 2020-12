Ohydne słowa Senyszyn: Kościół nie namawia do szczepień, bo chce zarobić na pogrzebach

Joanna Senyszyn po raz kolejny w skandaliczny sposób atakuje Kościół katolicki w Polsce. Tym razem w kwestii szczepień przeciwko koronawirusowi.

„Decyzja o szczepieniu jest kwestią wyboru danej osoby dokonanym przez nią w sumieniu”

- podkreślili biskupi w dokumencie dotyczącym szczepień.

To jednak dla posłanki Lewicy za mało. Znów stało się to powodem do haniebnego ataku na polski Kościół. We wpisie na Facebooku zarzuciła:

„Kościół w Polsce nie będzie namawiać do szczepień przeciw koronawirusowi, bo w związku ze zmniejszeniem kasy z tacy, nie chce sobie ograniczać opłat uzyskiwanych ze zwiększonej w dobie pandemii liczby pogrzebów”.

Dalej dodała:

„Oczywiście biskupi będą się szczepić, bo nie spieszą się do „domu pana”. Wolą raj na ziemi”.

