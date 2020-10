Ogromny sukces Igi Świątek! Polska tenisistka w ćwierćfinale French Open

Wspaniały sukces polskiej tenisistki Igi Świątek. W 1/8 finału sensacyjnie pokonała najwyżej rozstawioną Rumunkę Simonę Halep 6:1, 6:2.

To oznacza, że polska 19-letnia tenisistka po raz pierwszy w swojej karierze awansuje do czołowej „ósemki” w zmaganiach wielkoszlemowych.

Obecnie Świątek zajmuje 54. miejsce w rankingu WTA.

„Ten tydzień jest dla mnie spełnieniem marzeń”

- powiedziała polska tenisistka nie kryjąc wzruszenia.

Swiatek stuns Halep!



Teenager @iga_swiatek needs just 70 minutes to end Halep’s streak 6-1 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/dlh5372wsY