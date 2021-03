Ogórek kiszony - prawdziwe polskie PANACEUM

Ogórki w czasie ich kiszenia podwajają swoją ilość witaminy C oraz B6 i B12. Z tego powodu są one polecane osobom zmagającym się z anemią. Powodują bowiem lepsze przyswajanie żelaza, czyniąc walkę z chorobą łatwiejszą. Choć to nie okres na samo kiszenie, właśnie jesienią oraz zimą powinniśmy jeść ogórki kiszone jak najczęściej. Sięgaj jak najczęściej po domowe zapasy, a jeśli te się skończyły - poszukaj ogórków kiszonych w sklepie. Najlepiej ekologicznych.



Na korzyść jedzenia ogórków kiszonych przemawia także fakt, że są one lekkostrawne i skutecznie oczyszczają organizm z toksyn i metali ciężkich.

Ogórki kiszone przyczyniają się również do szybszego usuwania wody z organizmu, dzięki czemu likwidują obrzęki i zastój płynów. Dieta jest bardziej efektywna głównie za sprawą ich właściwości, wspomagających perystaltykę jelit. Do tego ich jedzenie powoduje, że szybko osiąga się uczucie sytości, a zbędny tłuszcz spalany jest o wiele szybciej. Jakby tego było mało, ogórki kiszone pomagają zwalczać infekcje.

Na czym w ogóle polega kiszenie?

Jest to proces beztlenowy, dokładniej mówiąc fermentacja mleczanowa. Nie byłaby ona możliwa bez działalności bakterii kwasu mlekowego. Dzięki nim cukry fermentujące w produkcie kiszonym ulegają redukcji głównie do kwasu mlekowego, z wydzieleniem pewnych ilości ciepła. Wyróżniamy dwie grupy bakterii współdziałających ze sobą podczas omawianego procesu:

- homofermentacyjne- wytwarzają z cukrów prawie czysty kwas mlekowy (z rodziny Lactococcus, Lactobacillus)

- heterofermentacyjne- obok kwasu mlekowego występującego w przewadze wytwarzają również produkty uboczne np. kwas octowy, etanol, dwutlenek węgla (głównie z rodziny Leuconostac, Lactobacillus).

Sok z kiszonek

Cechuje się wysoką zawartością kwasu mlekowego, przez co pobudza trawienie, podnosząc produkcję enzymów trawiennych. Wykazuje przez to działanie lecznicze w dolegliwościach pęcherzyka żółciowego, żylaków czy śledziony. Działa również detoksykująco, walcząc z niekorzystnymi drobnoustrojami znajdującymi się w jelitach. Co ciekawe, stosuje się go również jako lek na tzw. kaca. Może również zapobiegać migrenom. Natomiast liście kapuściane pomagają w regeneracji tkanek, bywają pomocne w leczeniu ran.

Młot na raka

Najnowsze badanie wskazują na zawartość w popularnych kiszonkach izotiocyjanianów, mogących działać antyrakowo. Również zawartość antocyjanów, silnych antyoksydantów może o tym świadczyć. Kiszonki działają też antystresowo, mogą pomagać w leczeniu depresji. Wykazują również właściwości wzmacniające, dzięki zawartości fitocydów, walczących z bakteriami i wirusami.

Uwaga na sól

Zawartość soli największym minusem ogórków jest duża zawartość soli – jest ona konieczna po to, by zahamować rozwój bakterii podczas kiszenia. Jeśli jesteś na diecie małosolnej, unikaj ogórków kiszonych.

mod