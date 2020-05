Odlot Żukowskiej! II RP gorsza od PRL

Urszula 31.5.20 14:17

To prawda. Mój ojciec opowiadał jak on i jego rodzeństwo chodzili do szkoły na zmianę bo mieli tylko jedną parę butów. Ponieważ mój ojciec był najzdolniejszy, nauczyciel namówił dziadka aby tylko ojca posyłał do szkoły, a siostry już nie. Ojciec skończył szkołę, a moje ciocie tylko 3 klasy.

Do końca życia nie nauczyły się czytać i pisać.

Dodam, że rodzina ojca nie należała do najbiedniejszych. Mieli krowę i kawałek pola.

Po wojnie mój ojciec wstąpił do PZPR. A przyczyną tego wstąpienia był strach przed biedą, przed powrotem II Rzeczpospolitej. Chciał budować inną Polskę, gdzie wszystkie dzieci chodzą do szkoły, mają co jeść i co ubrać.