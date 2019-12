Obrzydliwy atak Rabieja na abp. Jędraszewskiego! ,,Idź do diabła, tam twoje miejsce''

ja 26.12.19 18:37

Wbrew pozorom wpis pana Rabieja może napawać optymizmem, oczywiście nie co do losów księdza arcybiskupa, ale w odniesieniu do samego pana prezydenta Rabieja. Okazało się,bowiem że pan Rabiej wierzy w życie pozagrobowe, a ściślej rzecz biorąc, w diabła i w piekło, skoro wysyła tam swego bliźniego. Jeśli tak, to musi on również wierzyć w Boga i w Niebo, miejsce wiecznej szczęśliwości. Można przypuszczać, że sam pan prezydent Rabiej widzi się raczej w Niebie niż w piekle, gdyż trudno przypuszczać, że chciałby oglądać księdza arcybiskupa z duszą i ciałem przez całą wieczność. Na całe szczęście to nie pan prezydent Rabiej będzie decydował o tym, gdzie po swojej śmierci trafią zmęczone życiem Boże owieczki, więc i ksiądz arcybiskup nie musi brać sobie do serca życzeń płynących zapewne wprost z serca pana prezydenta Rabieja.Tym bardziej, jeśli okazać by się miało, że wbrew własnym życzeniom, pan Rabiej w piekło nie wierzy.