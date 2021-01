Obrzydliwe bluźnierstwo w irlandzkiej TV! Bóg jako przestępca, który zgwałcił Matkę Bożą

Irlandczycy są oburzeni bluźnierczym programem nadanym przez publiczną telewizję RTÉ One. W opublikowanych w sylwestra udawanych „wiadomościach” przedstawiono Boga jako przestępcę, który dopuścił się gwałtu na Maryi Pannie. Wprawdzie opłacana z pieniędzy irlandzkich podatników telewizja RTÉ One zamieściła w minioną sobotę przeprosiny, ale odmówiła zdjęcia materiału wideo ze swojej platformy, obiecując zamieszczenie ostrzeżenia, że materiał może zawierać treści obraźliwe.

Wideoklip, w którym występuje Aengus Mac Grianna, były prezenter RTÉ, przedstawia m.in. „Boga” odprowadzanego przez irlandzkiego policjanta i wykrzykującego: „To było 2000 lat temu”. Stwórca zostaje w tym świętokradczym programie potraktowany jako postać zamieszana w „skandale napastowania seksualnego”. „Satyrycy” jednocześnie „informują”, że hollywoodzki producent filmowy Havey Weinstein, który odsiaduje wyrok 23 lat więzienia za gwałt i napastowanie seksualne „poprosił o ponowny proces w Irlandii”.

„Nadanie takiego głęboko obraźliwego i bluźnierczego klipu o Bogu i Najświętszej Maryi Pannie w czasie Świąt Bożego Narodzenia (...) i przeddzień uroczystego święta Maryi, Matki Bożej, jest obraźliwe dla wszystkich katolików i chrześcijan” – napisał na Twitterze prymas Irlandii i arcybiskup Armagh, abp Eamon Martin. Hierarcha jednocześnie wezwał do usunięcia skandalicznego materiału i potępienia go „przez wszystkich ludzi dobrej woli”.

Wśród komentarzy, które pojawiły się pod wpisem abp. Martina, znalazł się głos irlandzkiego poety i akademika Ciarána Ó. Coigligha, który zgadzając się z opinią prymasa jednocześnie zauważył: „Niestety usunięcie wzmianki o bluźnierstwie z Konstytucji nie było podważane przez Kościół katolicki”.

Z kolei były znany piłkarz, a obecnie ksiądz katolicki, Seán Mulligan wezwał do bojkotu RTÉ przez „każdego uczciwego katolika” oraz wysyłania skarg do odpowiednich władz i do działu skarg irlandzkiego nadawcy telewizyjnego. Przemawiając do parafian zauważył: „A być może powinniście wziąć pod uwagę anulowanie waszej telewizyjnej opłaty abonamentowej”. Roczna opłata za abonament wynosi w Irlandii 160 euro.

Swoje „głębokie zaniepokojenie” programem wyraził także arcybiskup elekt Dublina Dermont Farrell. Sam abp Farrel wywołał jednak wzburzenie irlandzkich katolików nawołując m.in. do wprowadzenia żeńskiego diakonatu, uważając, iż to „prawdopodobnie Tradycja, a nie Pismo Święte”, jest największą przeszkodą dla kapłaństwa kobiet.

jjf/ChurchMilitant.com