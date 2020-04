Obłęd w oczach Hołowni: Oni to zabetonują, zrobią tu dyktaturę, być może dyktaturę wojskową

Obłęd w oczach opozycji wydaję się sięgać zenitu. Kidawa-Błońska w opublikowanym dzisiaj dondażu spadła do 4% poparcia, a sam Hołownia do 7%. Jakby tego nie sumować, odejmować itd. to wysztko wskazuje na to, że obecny prezydent ma spore szanse na wygranie w pierwszej turze.

- Nie możemy im dać sobie wyrwać uczciwych wyborów, a jeżeli zrobią je nieuczciwe, to naszym zdaniem i tak na logikę, na czysty chłopski rozum biorąc, pójść i wygrać w tych nieuczciwych wyborach po to, żeby wprowadzić znowu uczciwy system, bo jeżeli oni przejdą przez te nieuczciwe i to zabetonują, to zrobią tu dyktaturę, być może dyktaturę wojskową i przez parę miesięcy, parę lat nie będziemy mieli nic do powiedzenia.