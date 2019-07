Obłęd! Prof. Śpiewak: Widzimy, jak w Polsce rodzi się faszyzm

Kobieta 22.7.19 11:48

Brawo Panie Krzysztofie, chcą nam zrobić wodę z mózgu, sami będąc faszystami w stosunku do cbrzescijan chcą udowodnić, że jest na odwrót. Obrzydliwi ludzie!

udało się w innych krajach to czemu nie w Polsce.

Won z tego kraju, nie chcę sikac w jednej ubikacji z udajacym kobietę mężczyzną!

Niech sobie stworzą jeden obszar w UE np. we Francji, który będzie nie Francja, Holandią, Niemcami itd. tylko niech to będzie państwo LGBT i won tam!