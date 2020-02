O TW ,,Lucjanie'' i TW ,,Józefie'' słów kilka...

ale "belki' w swoim oku nie widzisz! 24.2.20 21:02



Od 1945 r do czasu delegalizacji, do PPR - PZPR należało miliony "Polaków".



Tu nawet zbędne są pytania o ich współpracę z bolszewikami, o ich korupcje, o ich donosicielstwo małe i duże, o dziesiątki tysiące pośrod nich w kartotekach UB i SB, o pomordowanych bestialsko księżach, zgwałconych zakonnicach ...



Zapytaj swoich starych, dziadka co oni zrobili dla "utrwalenia władzy ludowej".

Sama sie nie utrwaliła.