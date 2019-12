O. Tadeusz Rydzyk mocno w obronie abp. Marka Jędraszewskiego

Eustachy 28.12.19 10:48

Nie ma żadnego porównania pomiędzy Radiem Maryja i Telewizją Trwam, a portalem Fronda. Radio Maryja i Telewizja Trwam to media prawdziwie polskie, patriotyczne, katolickie, narodowe i wiarygodne. Natomiast portal Fronda to twór ukrainofliski i filosemicki. W Radio Maryja i Telewizji Trwam można usłyszeć prawdę o relacjach polsko-ukraińskich i polsko-izraelskich, częstym gościem jest np. doktor Ewa Kurek, postacią niemal legendarną jest też profesor Jerzy Robert Nowak, są zapraszani goście, którzy mówią prawdę o ludobójstwie na Wołyniu, przedstawiciele Ruchu Narodowego. Natomiast na Frondzie ci ludzie mają zakaz wstępu, promuje się ukrainofilów i filosemitów, chociażby Jerzego Targalskiego. Radio Maryja i Telewizja Trwam jest po stronie Polski, portal Fronda to wilk w owczej skórze, reprezentujący po pierwsze interesy Ukrainy, a dalej Izraela - taka jest moja opinia.