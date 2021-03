O. Leon Knabit OSB: Nawracajcie się i czyńcie pokutę

Papież Franciszek wydał List apostolski o św. Józefie i ogłosił rok bieżący Rokiem św. Józefa, by świat lepiej Go poznał i z ufnością wzywał Jego wstawiennictwa, zwłaszcza podczas pandemii, a także naśladował go tam, gdzie to możliwe.

Już wkrótce będziemy obchodzili dzień św. Józefa – Opiekuna Jezusa i Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jest On Patronem Kościoła świętego, naszego miasta Krakowa, wielu parafii, jak choćby: w Krakowie-Podgórzu, w Wieluniu (gdzie 1 września 1939 roku wczesnym rankiem, jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych, został zbombardowany pierwszy polski kościół), w Kaliszu (gdzie ma sanktuarium diecezjalne i gdzie czczą Go szczególnie kapłani, więźniowie obozów koncentracyjnych, cudownie za Jego wstawiennictwem ocaleni w Siedlcach) i w wielu innych miejscowościach. Jest Patronem rodzin (ojców w szczególności!), robotników i wielu rzemiosł. Jego imię noszą liczni mężczyźni w Polsce i na całym świecie.

Papież Franciszek wydał List apostolski o św. Józefie i ogłosił rok bieżący Rokiem św. Józefa, by świat lepiej Go poznał i z ufnością wzywał Jego wstawiennictwa, zwłaszcza podczas pandemii, a także naśladował go tam, gdzie to możliwe. Jesteśmy wezwani do gorącej modlitwy, a szczególnie, byśmy się włączyli w Nowennę do św. Józefa. Dzisiejszy Gość Niedzielny daje nam odpowiednie teksty na dni od 10-ego do 19 marca. W te dni mogłyby rodziny gromadzić się wspólnie na modlitwie, tam zwłaszcza gdzie tego jeszcze nie ma. Byłaby to chrześcijańska odpowiedź na wezwanie Chrystusa: Nawracajcie się i czyńcie pokutę. I wtedy w duchu „pandemicznego” nawrócenia wzrosłyby w nas Józefowe cnoty:

opanowanie języka, bo Józef był milczący (ani jednego Jego słowa nie ma w Piśmie świętym!);

posłuszeństwo Prawu Bożemu – tak jak On je wypełniał;

wielka troska o rodzinę – w razie potrzeby Matka z Dzieckiem i cały dobytek na osiołka i prędko do Egiptu, by mściwy Herod ich nie dopadł.

Wiele innych jeszcze pomysłów na dobro niech nam podsunie nasz kochany Patron.

Leon Knabit OSB – ur. 26 grudnia 1929 roku w Bielsku Podlaskim, benedyktyn, w latach 2001-2002 przeor opactwa w Tyńcu, publicysta i autor książek. Jego blog został nagrodzony statuetką Blog Roku 2011 w kategorii „Profesjonalne”. W 2009 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

