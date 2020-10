Nowy portal przedstawia posługę św. Jana Pawła II interaktywnie i dzień po dniu – dosłownie!

Rocznica inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II. Nowy portal przedstawia posługę papieża interaktywnie i dzień po dniu – dosłownie!

22 października 1978 r. zaczął się jeden z najważniejszych rozdziałów w historii Polski, kiedy papież Jan Paweł II Mszą św. zainaugurował swój pontyfikat, który miał stać się jednym z najdłuższych w historii papiestwa i wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. Na inaugurację zapowiedziały się rzesze wiernych i tylu oficjalnych gości, akredytowało się tylu przedstawicieli mediów, że uroczystość odbyła się nie w Bazylice, jak zamierzano, ale na Placu św. Piotra. Nie było jeszcze przed Bazyliką pięknych dekoracji kwiatowych przysyłanych z Holandii, które w przyszłości towarzyszyć będą stale celebracjom Jana Pawła II. Także Bazylika nie była jeszcze pięknie odnowiona. Pod murem świątyni ustawiono przykryte dywanem zwyczajne podium z papieskim tronem, na ścianie zawieszono kilim z wizerunkiem Matki Bożej, a w pewnej odległości naprzeciw niego stanął skromny ołtarz przykryty białym obrusem.

Wydarzenie transmitowane było bezpośrednio za pomocą przekazu telewizyjnego do piętnastu krajów europejskich, w tym do Polski, do ośmiu krajów Ameryki Południowej i siedmiu Ameryki Środkowej, a także do dziesięciu Afryki i Azji, gromadząc przed ekranami telewizorów ponad miliard osób!

Któż dzisiaj o tym wszystkim pamięta? A czy nie trzeba nam właśnie najbardziej pamiętać o nauce św. Jana Pawła II? Właśnie w tym celu powstał nowy oraz interaktywny portal 27lat.pl, prowadzony przez specjalistów i biografów św. Jana Pawła II, w którym pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II został opisany dosłownie dzień po dniu. Wiemy, co papież robił 22 października 1978 r., bo o tym pisał cały świat. Ale co robił dzień wcześniej? Albo dzień później? To już wie mało kto, a odpowiedzi są ciekawe i znajdują się właśnie na portalu 27lat.pl.

Warto też podkreślić, że jest to projekt pro bono i w żadnym miejscu nie są pobierane opłaty. Chodzi o przedstawienie sylwetki św. Jana Pawła II i przypomnienie Jego nauki. W tym celu podane są ważne cytaty z papieskiego nauczania, wydarzenia i aktualności związane z Ojcem Świętym, a także darmowy e-book składający się z 27 tomów dokumentujących historię Papieża Polaka od dnia wyboru, poprzez wszystkie pielgrzymki, aż po dzień pogrzebu. Nie jest to tylko dzieło historyczne, ale przede wszystkim drogowskaz, który podpowiada, jak żyć. Monografia odzwierciedla w pełni nauczanie świętego papieża Jana Pawła II, a na portalu 27lat.pl jest do pobrania za darmo. Łącznie wszystkie tomy stanowią aż 6 000 stron!

Najlepiej samemu to zobaczyć i kliknąć po więcej informacji na https://27lat.pl/.

Zapraszamy!