Żona Pana bije? Intenautka pyta Hołownię na TT . Nowy oksymoron: ,,ekspert Hołownia'', albo jak kto woli ekspert wyssany z palca

Marta 5.4.20 14:30

Czy Wy widzicie to co ja? Czyż nie jest on podobny do pewnej rozmytej działaczki ekologicznej, co to jeździ po świecie, bo też nie chce się uczyć? Może jakieś pokrewieństwo? bo podobieństwo uderzające:)

A ja widzę coś innego, rodziny wreszcie mają dla siebie czas; razem się uczą, bawią i razem modlą. Powstają świetne rzeczy. Niewykluczone, że po latach niektóre dzieciaki będą wspominać ten czas jako najszczęśliwszy:)