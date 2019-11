Nowenna Pompejańska OTWIERA niebo

JAGODA 14.11.19 23:03

Mirek T.

Pozwól, że nie uznam twojego komentarza za istniejący! To sa inwektywy!

Jak można się tak nie szanować!?

Dopiero siadłam, czytam twoje wypociny i się wpieniam !

Kiedyś tu dawałam swoje świadectwo, ale skoro chcesz, to napiszę!



ZAZNACZAM, ŻE PISZĘ PRAWDĘ I NIE OBCHODZI MNIE, CO KTOŚ POMYŚLI!

ODMAWIAŁAM TĘ NOWENNE JUŻ KILKA RAZY !

Myślałam, że nie będę mówić Jej, bo długa, to nie dla mnie, tak myślałam. Ale do czasu !



TO BYŁO W 2014 R.GDY ZADZWONIŁA DO MNIE SIOSTRA Z PŁACZEM ZE SZPITALA W W-WIE! MÓWI, ŻE MA SEPSĘ I LEKARZE DAJĄ JEJ 2-3 TYG, ŻYCIA!

SEPSA - TO OGÓLNE ZAKAŻENIE KRWI W CAŁYM ORGANIZMIE !

NIE WIEDZIAŁA WCZEŚNIEJ, BOLAŁO JĄ, ALE CHODZIŁA DO PRACY, NIE DAŁO SIĘ JEJ SPAĆ ! AŻ NIE WYTRZYMAŁA DALE!

JAK USŁYSZAŁAM O SEPSIE, TO NAGLE WRĘCZ KRZYKNĘŁAM DO NIEJ W KOMÓRKĘ!

...BĘDZIESZ ŻYĆ , OD DZIS ZACZNĘ ZA CIEBIE NOWENNE MÓWIĆ !

NO I ZACZĘŁAM MÓWIĆ, PROSZĄC O WŁAŚCIWEGO LEKARZA I DIAGNOZĘ!



Już nawet jej nie leczyli, nie dało się, wyniki badań były straszne! Podtrzymywali ja przy życiu na silnych przeciwbólowych! Po jakichś 10 dniach mojej Nowenny, wyniki krwi zaczęły być coraz lepsze i lepsze. Lekarze nawet już potem żartowali do niej mówiąc:

"...chyba pani ma jakieś znajomości tam na Górze, bo my już nic nie mogliśmy zrobić" !



Siostra była jeszcze ze 2 tygodnie w Szpitalu na obserwacji, sepsa zeszła. Wróciła do domu! Chodzi zdrowa, choroba się nie wróciła. Minęło już 5 lat. Opisuję w wielkim skrócie. Widzisz, Mirku, czasami tak sie myśli, a rzeczywistość bywa inna! TO FAKT !

Drugi raz mówiłam wtedy, jak syn startował w W-wie na Aplikację Radcowską. Też się bał, czy się załapie. Było ich wtedy ponad 2 tys.osób



Trzeba było dobrze zdać egzamin, mieć minimum 100 punktów. Modliłam się żeby zdał i aby był przyjęty. Przyjmowali tylko z większą liczbą punktów. Po kilku tygodniach ogłosili wyniki. W trakcie odmawiania , po połowie mówię mu, że zda! Skąd wiesz, pyta. Zdasz i będziesz miał 123 punktów. Dzwoni do mnie za jakiś tydzień i mówi:..." mamo siądź..." !



Zdałem, dostałem 123 punkty ! Dostał się na aplikację i już skonczył ! No i co wy na to !

Naprawdę, to jest długa Modlitwa, ale Matka Boża nazywa ją "modlitwą nie do odparcia"

Jak widać, u mnie się sprawdziło! Tylko trzeba z wiarą się modlić !

Dlatego proszę, nie żartuj, nigdy nie wiadomo, co się może w życiu przytrafić!