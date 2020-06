Norwegia: Trzykrotnie skazany pedofil dostał pod opiekę dwulatkę. Za gwałt na niej posiedzi... trzy lata

Przerażająca niezdolność norweskiego wymiaru sprawiedliwości do walki z plagą pedofilii. Jak informuje portal document.no – mężczyzna, który wcześniej trzykrotnie został skazany za pedofilię, został przez władze ustanowiony rodziną zastępczą dla dwuletniej dziewczynki. Teraz za gwałty na niej z użyciem przemocy został skazany na… trzy lata i trzy miesiące więzienia.

Co szokujące, poprzedni wyrok 43-letni Norweg usłyszał zaledwie przed kilkoma miesiącami, kiedy to skazano go na dwa lata i dziewięć miesięcy więzienia za napaść seksualną na dwuletnią dziewczynkę w… żłobku, w którym pracował.