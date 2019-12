Noblistka Tokarczuk chce ,,sprywatyzować'' religię i ,,poskromić potrzebę religijną''

Stary Krakus 30.12.19 9:28

Czyżby w polityce można zarobić więcej niż na pisaniu książek? Jeżeli noblistka ma takie mniemanie i pcha się do tej polityki to musi coś w tym być. Nie chciałbym doczekać takich czasów żeby idąc do kościoła musiałbym sobie wyrobić drogą na moją kieszeń przepustkę. Życzę ci kobieto dużo zdrowia i nie tędy droga po następnego nobla.