Nitras, niczym Bierut albo Kiszczak, chce ,,karać’’ katolików

„To nie Bierut czy Kiszczak. To poseł Nitras” – piszą internauci, komentując skandaliczne wystąpienie posła PO Sławomira Nitrasa na Campus Polska Przyszłości. Polityk zapowiedział, że kiedy jego partia dojdzie do władzy, będzie „karała” katolików. „To jest uczciwa kara za to co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów” – mówi parlamentarzysta, wprost grożąc polskim katolikom.

Sławomir Nitras wziął udział w organizowanym przez ruch Rafała Trzaskowskiego wydarzeniu Campus Polska Przyszłości, gdzie był pytany o rozdział Kościoła od państwa.

- „Nie wiem, czy przyjazny rozdział Kościoła od państwa jest dzisiaj możliwy. Bo coś się stało”

- stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej.

- „Mam takie poczucie, że w ostatnich 6-7 latach Kościół wypowiedział trochę posłuszeństwo temu państwu, złamał pewien standard, który w państwie obowiązuje”

- dodał.

Wobec tego, wedle Nitrasa, państwo nie powinno szukać przyjaznych kontaktów z Kościołem, a przeciwnie, wypowiedzieć mu wojnę.

- „Dlatego nie wiem, czy nam jest potrzebny przyjazny rozdział Kościoła od państwa? A może potrzebna jest jakaś kara za to zachowanie? Np. nie wiem, czy powinniśmy utrzymać religię w szkołach”

- mówił.

Ocenił przy tym, że wkrótce w Polsce katolicy przestaną być większością.

- „Staną się realną mniejszością, nie będą większością i muszą się z tym nauczyć żyć. (…) Dobrze żeby stało się to, mówiąc uczciwie, w sposób nie gwałtowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie to jest uczciwa kara za to co się stało, musimy was opiłować z pewnych przywilejów”

- zapowiadał Nitras.

No to mamy jasność co do programu i intencji polityków Platformy Obywatelskiej.

Walka z Katolikami w Polsce! Katolicy mają być ukarani i opiłowani, żeby już nie podnieśli głów i mają stać się w Polsce realną mniejszością.

Posłuchajcie co powiedział Nitras podczas @Campus_Polska pic.twitter.com/9aOXYHnSvr — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) August 29, 2021

Nitras zapowiada "piłowanie" katolików w Polsce. Łaskawie nazywa to sprawiedliwości a nie zemstą. No cóż pozostaje nam się tylko za niego modlić, bo w tym "szczególnym" wypadku już tylko modlitwa i cud mogą pomóc. https://t.co/hehMHtLrcU — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) August 29, 2021

Nie, to nie Bierut czy Kiszczak. To poseł Nitras.

"Dojdzie za naszego życia, moze nawet w tym pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną sie mniejszoscią.(...)Dobrze zeby stalo sie to, mowiac uczciwie, w sposob nie gwaltowny, racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty" https://t.co/RidTz6My1X — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) August 29, 2021

Pan Nitras chciałby "opiłować" katolików, za to co zrobili i postuluje, aby oni stali się mniejszością.

Na "Campus Polska" propagują koncepcje Aleksandra Dugina, doradcy Putina, który zalecał, aby katolicyzm w Polsce zniszczyć. https://t.co/fk8m8hsyLj — Romuald Szeremietiew (@RSzeremietiew) August 29, 2021

Albo to zapowiedź, że będą nas mordować, albo komuś towar wszedł za mocno.



Co za skandaliczne słowa, no ale #imwolno. https://t.co/5PjColmG21 — Wojciech Mucha (@WojciechMucha) August 29, 2021

Pokazują się. Czy już Państwo widzą z kim mamy do czynienia w sejmie? Tak, to przekracza wyobrażenia. https://t.co/kCeTocfOXr — Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) August 29, 2021

Sławomir Nitras: Musimy opiłować katolików z pewnych przywilejów dlatego, że jeśli nie, to znowu podniosą głowy!



Donald Tusk: Papież Jan Paweł II zmienił moje życie! (fot. KPRM) https://t.co/9nYd4zI7iK pic.twitter.com/rWb2ilr7Tc — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) August 29, 2021

Można to bagatelizować, mówiąc, że to nikt poważny, ale obok siedzi marszałek Senatu RP i nie reaguje na słowa, które są jak cytaty wyrwane z propagandy bolszewickiej lub nazistowskiej



Coś poszło nie tak w obozie fajnej Polski…#CampusPolska https://t.co/bKcmlRLryz — Szymon Ruman (@SzymonRuman) August 29, 2021

To już było. Rewolucja Francuska wersja @SlawomirNitras „odpiłować głowę za karę” - katolikom. https://t.co/EWRRntnuwz — Rafał Porzeziński (@Porzezinski) August 29, 2021

Czy jeśli spełnią się "proroctwa" i katolicy staną się mniejszością, to będziemy uprzywilejowani przez media, które zajmują się promocją aktualnych mniejszości? — ks. Janusz Chyła 🇵🇱 (@Janusz1967) August 29, 2021

"Opiłować"... poseł powinien dobierać słowa ostrożniej.. Tak myślę, że sztab wyborczy PiS produkując spoty, zbytnio się nie natrudzi. Wystarczy "the best of Campus Polska" https://t.co/kV0Ot0CckA — Grzegorz Kuczynski (@KuczynskiG) August 29, 2021

kak/Twitter, wPolityce.pl