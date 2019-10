Niewiarygodne... O. Kramer apeluje o zrezygnowanie ze zniczy

Gdyby moja Babcia mogła zobaczyć, że kładę jej na grób sztuczne kwiaty, to by z tego grobu chyba wyszła i własnoręcznie te kwiaty wyrzuciła, więc wolę nie ryzykować. Znicze są piękne, ale te najprostsze, bez aniołków, świątków,serduszek i innych ozdób. A minimalizm w wystroju to jest to, co moja lewacka dusza uwielbia. :-).

A pomagać trzeba i warto cały rok, nie tylko od święta. Bo to jest dobro,które wraca.

