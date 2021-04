Nietypowy prezent na urodziny. Jak sprawić radość swoim bliskim?

Znalezienie odpowiedniego prezentu na urodziny często nie jest łatwe. Czasem bliska osoba podpowie nam, co takiego sprawiłoby jej radość. Przeważnie jednak musimy zdać się na swoją intuicję. Dobrze jest mieć więc pomysł na naprawdę nietypowy podarunek.

Prezent na urodziny, gdy macie już dość banałów

Jeśli znamy się z kimś od dłuższego czasu, najprawdopodobniej obdarowaliśmy się już wieloma różnymi prezentami. Z tego powodu czasem ciężko jest wpaść na świeży i oryginalny pomysł. W takim wypadku dobrze jest wspomóc się internetem.

Niektórzy lubią wykonywać prezenty własnoręcznie. Taki podarunek zyskuje wówczas dodatkową wartość, ponieważ obdarowana osoba wie, że szczególnie jej na nas zależy. Generalnie szukając pomysłu na unikalny upominek warto zastanowić się nad takim, który będzie miał dużą wartość emocjonalną.

Z tego powodu możemy również sprawdzić, jakie atrakcje znajdziemy w naszej okolicy. Na stronie prezentmarzen.com znajdziemy prawdziwą kopalnię pomysłów na wymarzony prezent. Pamiętajcie o tym, że podarunek to niekoniecznie fizyczny przedmiot. Jeśli zaoferujecie bliskiej osobie atrakcję, o której marzyła od zawsze, ta z pewnością się ucieszy.

Skok na bungie, lot balonem, kolacja w ciemności, jazda gokartem czy masaż relaksacyjny – możliwości jest naprawdę wiele! Być może dana osoba kiedyś zasugerowała wam, na co miałaby ochotę? A może warto zaskoczyć ją swoim pomysłem i pokazać, że jesteście kreatywni?

Prezent na urodziny dla kobiet

Nasza partnerka lub przyjaciółka z pewnością doceniłaby kartę podarunkową do SPA. Jeśli udacie się tam razem, wówczas będziecie mieć możliwość wspólnego spędzenia czasu oraz odbycia przyjemnych rozmów. Ponadto odrobina relaksu nikomu jeszcze nie zaszkodziła.

Dobrym pomysłem będzie wykupienie masażu. Z jednej strony można pomyśleć nad masażem klasycznym, z drugiej… można pokusić się o coś bardziej nietypowego i zdecydować się na masaż czekoladowy. Niezależnie od naszego wyboru, obdarowana osoba z pewnością doceni prezent tego typu.

Jeśli jednak wiemy, że nasza partnerka bądź przyjaciółka woli aktywne spędzanie czasu, w takiej sytuacji powinniśmy pomyśleć o czymś, co z pewnością zapewni jej duże emocje. Lot balonem, skok na bungie – takie wydarzenia zostają w głowie naprawdę na długo!

Inną możliwością jest wspólne odwiedzenie escape roomu. To znakomity sposób na spędzenie czasu, w dodatku jest to także pewien element rywalizacji oraz intelektualnego wysiłku. Świetny prezent dla osób, które lubią nowe doświadczenia, ale niekoniecznie poszukują mocnych wrażeń.

Prezent na urodziny dla mężczyzn

W przypadku panów często okazuje się, że dobrymi prezentami są te związane z motoryzacją. Naturalnie kupowanie auta na urodziny to rzadkość, ale na szczęście istnieją inne rozwiązania.

Wielu mężczyzn marzy o szybkiej jeździe za kierownicą sportowych pojazdów. Inni chcieliby usiąść za kółkiem samochodu, który od dawna im się podobał. Czemu by nie dać im właśnie takiej możliwości?

W takim wypadku możemy skorzystać z usług pokroju go-racing.pl. Nasz partner lub przyjaciel z pewnością doceni to, że w końcu będzie mógł pokierować samochodem, o jakim marzył. Taki nietypowy prezent zostanie przez niego dobrze zapamiętany!

Innym dobrym podarunkiem może okazać się skrzynka na narzędzia. Jeżeli wiemy, że dana osoba lubi majsterkowanie, powinniśmy rozważyć zakup przydatnych akcesoriów. Jest to prezent praktyczny, a ponadto z czasem można uzupełniać skrzynkę o kolejne narzędzia. Niektórzy twierdzą, że taki zestaw powinien być obecny w każdym domu. Jeśli więc w mieszkaniu naszego partnera lub przyjaciela jeszcze go nie ma, to być może właśnie taki prezent byłby tym najbardziej pożyteczny.

Szukając odpowiedniego upominku warto kierować się tym, jaka dana osoba jest. Pamiętajmy o tym, że mamy trafić w jej gust, a nie nasz. Prezentem warto pokazać, że znamy obdarowywaną osobę na tyle dobrze, że wiedzieliśmy, co takiego sprawi jej radość. W dni urodzin nie ma niczego lepszego od jej uśmiechu na ustach!

Jan Strychacz