Niemieccy lekarze w sprawie Nawalnego: badania wskazują na próbę otrucia

Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny przebywa obecnie w niemieckiej klinice Charité, gdzie został on poddany badaniom po tym, jak zasłabł podczas lotu, a następnie stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii do Moskwy. Samolot awaryjnie lądował w Omsku, zaś sam Nawalny opozycji trafił do tamtejszego szpitala.

Jak podała dzisiaj Agencja AP, w jego organizmie wykryta została substancja z grupy inhibitorów cholinoesterazy. Nawalny jest obecnie na oddziale intensywnej terapii. Jak podają tamtejsi lekarze, stan jego zdrowia jest poważny, ale niezagrażający życiu.

mp/dw.com/associated press