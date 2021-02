Niemcy. Są ranni w wyniku eksplozji w centrali Lidla

Jak donoszą niemieckie media, dzisiaj około godz. 15.00 doszło do detonacji materiału wybuchowego w centrali centrali Lidla w Heilbronn, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Są ranni.

Eksplozja została spowodowana przez umieszczony w przesyłce ładunek wybuchowy.

W wyniku wybuchu - jak poinformował rzecznik policji Daniel Fessler – ranne zostały trzy osoby. Stan jednej tamtejsze służby medyczne określają jako ciężki.

Z budynku centrali Lidla ewakuowano około 100 osób.

Updated:- "Police have cordoned off a Lidl administrative building in #Heilbronn, southwest #Germany and three injured employees taken to hospital for treatment". pic.twitter.com/LzAp9x4lJF