Niemcy opuszczają flagi na znak żałoby i wstydu. Opuszczone flagi nie wystarczą. Kiedy reparacje?

Helga 1.8.19 10:30

Dlaczego nikt nie wspomina o głupocie dowódców? Okulicki wysłał ludzi świadomie na śmierć "Mury muszą się walić - mówił Okulicki - krew musi się lać, tylko w ten sposób możemy wstrząsnąć sumieniem wielkich mocarstw". Dobrze wiedział, że powstanie upadnie, chciał wziąć na litość państwa zachodnie, to jest dowódca? Powstanie było głupią decyzją, która niepotrzebnie doprowadziła do śmierci tysięcy ludzi i do zniszczenia stolicy, bo jeden człowiek miał chore urojenia.