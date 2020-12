,,Niech Pan wam błogosławi!''. Papież Franciszek zwrócił się do Polaków

„Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca tego roku, nie oceniajmy go jedynie przez pryzmat cierpień, trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią” – powiedział papież Franciszek.

W pozdrowieniach na zakończenie audiencji Ojciec Święty zachęcał, aby Nowy Rok przyjąć jako cenny dar i angażować się w budowanie życia w świetle prawdy.

„Dostrzeżmy dobro, jakie otrzymywaliśmy każdego dnia, bliskość i życzliwość ludzi, miłość naszych bliskich i dobroć tych, którzy nas otaczają”

- mówił papież i apelował, aby Dziękować Panu za każdą otrzymaną łaskę oraz patrzeć w przyszłość z ufnością oraz nadzieją, zawierzając się wstawiennictwu św. Józefa, który jest patronem nowego roku.

dam/vaticannews.va/pl,Fronda.pl