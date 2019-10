30.10.19 12:12

Wolność. Po co wam wolność?

Macie przecież do pracy autobusy

Wolność. Po co wam wolność?

I bezpłatny przydział spirytusu

Wolność. Po co wam wolność?

Macie komu oddawać cześć

Wolność. Po co wam wolność?

Dostaliście też Mundial '86