Nie tylko Warszawa utrudnia zamiast pomagać

Marek 23.3.20 17:52

gdzie te trole które atakuja każda info na frondzie.

Acha drodzy warszawiacy przecież zdawaliście sobie sprawe że wybieracie sobie na złość.

No ale taka elita to wirus wam nie grozi.

Co do Gdańska to załużcie sobie skórzane spodenki i taniec bawarski proponuję.

Z okazji nowych zarażen.

tanczyliści z okzji rocznicy wybuchu wojny to taki taniec też wam ujdzie