Nie pomogę w podpisach na Trzaskowskiego - Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki z PO

- NIE POMOGĘ W ZBIÓRCE PODPISÓW POD KANDYDATURĄ RAFAŁA TRZASKOWSKIEGO O co nagle prosi mnie wielu moich platformowych znajomych. I nie przyłączę się do chóru entuzjastów zmiany kandydata PO/KO w wyborach prezydenckich. Nie podoba mi się zarówno decyzja o rezygnacji z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jak i wysunięcie Rafała Trzaskowskiego a także styl, w jaki obie te decyzje podjęto.

- Pamiętacie kandydowanie Lecha Kaczyńskiego? Potraktował Warszawę jako trampolinę do wybicia się na prezydenturę państwa. Krytykowaliśmy go wtedy za to. Niestety, dzisiejsza decyzja wygląda tak samo. Nieco ponad półtora roku po wygraniu wyborów w Warszawie jej prezydent ubiega się o najwyższy urząd w państwie. Jeszcze nie zdążył zrealizować żadnego ze swoich strategicznych celów, jeszcze niewiele osiągnął...