Z powodu pandemii koronawirusa nie odbędzie się tegoroczne spotkanie młodych Taizé, które na przełomie grudnia i stycznia miało być zorganizowane w Turynie.

O decyzji poinformowali organizatorzy spotkania za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Spotkanie musi odbywać się w bezpiecznych warunkach dla młodych. Uczestnicy odwiedzaliby nasze muzea, poznawali ludzi i uczestniczyli w licznych spotkaniach. W obecnym czasie nie możemy zagwarantować im bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie.

Organizatorzy zapewniają, że nie tracą czasu. „Nawiązano kontakty i podjęto zobowiązania, wyznaczono już miejsca spotkań i miejsca noclegowe. Podjęto złożone działania logistyczne, aby w ciągu kilku dni przyjąć ok. 20 tys. osób” – czytamy w oświadczeniu.

W ubiegłorocznym spotkaniu, które odbyło się we Wrocławiu, wzięło udział ponad 15 tys. pielgrzymów z ok. 60 państw Europy i świata.Według statystyk, na terenie Włoch stwierdzono dotąd blisko 252 tys. zakażeń koronawirusem COVID-19. Do tej pory zmarło ponad 35,2 tys. osób, a obecnie choruje ponad 13,7 tys., wśród których nie ma osób w stanie poważnym, ani krytycznym.

Vaticannews.va/Łukasz Sośniak SJ – Watykan