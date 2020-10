Nie nosisz maseczki? Zobacz co za to grozi

Na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zapowiedział wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu w przypadku odmowy przyjęcia mandatu za brak maseczki automatycznie kierowany będzie wniosek o ukaranie do sądu oraz o wszczęcie postępowania do sanepidu.

Na dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zapowiedzieli politykę „zero tolerancji” w egzekwowaniu wprowadzonych ze względu na pandemię obostrzeń. Gen. Szymczyk poinformował, że trwają prace nad zwiększeniem kwot mandatowych:

- „Nadal pozostaje dla funkcjonariuszy policji ta możliwość ukarania mandatem karnym w kwocie do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu, chcielibyśmy wprowadzić każdorazowo taki mechanizm, że będzie kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do inspekcji sanitarnej, aby te dolegliwości były naprawdę odczuwalne” – przekazał.

Zaznaczył przy tym, że obecnie działania policji w zakresie kontroli przestrzegania obostrzeń sanitarnych są bardzo intensywne. Zapowiedział jednak, że zostaną zmienione proporcje w kwestii stosowanych kar. Obecnie w większości są to pouczenia. Ze względu na wzrost liczby zakażeń proporcje te mają się zmienić, tak by w większości przypadków były to kary finansowe.

kak/PAP, niezależna.pl