Nawałnice nad Polską. To jeszcze nie koniec

Nad Polską przetacza się front burzowy. Z jego skutkami strażacy walczą w całym kraju. Gwałtowna burza sparaliżowała dziś Poznań. W Toruniu zalany został parking podziemny jednej z galerii handlowych. W Małopolsce wiatr zrywał gałęzie i przewracał drzewa. W Krakowie zerwany konar przerwał trakcję, wstrzymując ruch tramwajowy.

Burza z gradem przeszła dziś nad środkową Małopolską. W samym Krakowie strażacy interweniowali niemal 200 razy. Zgłoszenia dotyczyły połamanych drzew czy zalanych piwnic i garaży. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

W Krakowie woda zalała m.in. przejazdy pod wiaduktami na ul. Prądnickiej i Łowińskiego, dolny poziom ronda Mogilskiego oraz torowiska na pętli Nowy Bieżanów, al. Jana Pawła II przy ul. M. Dąbrowskiej, al. Solidarności przy ul. Struga. Wiatr powalił konary drzew, które zerwały sieć trakcyjną na al. 3 Maja, ul. Kocmyrzowskiej i przy wyjeździe z pętli Wzgórza Krzesławickie.

Na Mazowszu nawałnica zerwała dwa dachy i uszkodziła 17 kolejnych.

W Poznaniu burza sparaliżowała miasto. Wciąż zalane są odcinki dróg. Strażacy wypompowują wodę z podtopionych budynków i udrażniają zalane ulice. W wyniku intensywnych opadów zawaliła się część dachu hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 na Winogradach.

Groźnie było również w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie strażacy interweniowali do tej pory ponad 100 razy. Problemem były zalane piwnice i obalone konary drzew. W Toruniu zalany został parking podziemny jednej z galerii handlowych

- „Na szczęście nie odnotowaliśmy zerwanych dachów. Większość interwencji dotyczyła zalania piwnic czy obalonych konarów drzew. Usuwaliśmy je m.in. z dróg czy parkingów. Nie mamy także informacji o osobach poszkodowanych”

- przekazał Polskiej Agencji Prasowej dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Czeka nas burzowa noc – IMGW ostrzega

IMGW ostrzega, że to jeszcze nie koniec trudnych warunków pogodowych.

- „Noc z wtorku na środę będzie burzowa; w pierwszej połowie nocy opady będą gwałtowne, potem sytuacja będzie się uspokajać niemniej jednak wciąż możliwe będą porywy wiatru do 90 km/h”

- informuje synoptyk Anna Woźniak.

Jutro natomiast burze mają pojawiać się zwłaszcza we wschodniej części kraju.

- „Najintensywniejsze będą na krańcach wschodnich, tam prognozowane sumy opadów to nadal do 40 mm czy nawet punktowo 50 mm. Przy tych burzach bardziej na zachód opady będą mniejsze - ok. 20-30 mm”

- mówi Woźniak.

Również na krańcach wschodnich wystąpią najsilniejsze porywy wiatru wynoszące do 90 km/h. Bliżej centrum wiatr będzie wiał z maksymalną prędkością 70 km/h.

