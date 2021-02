NASA. Dzisiaj na Marsie lądowanie pierwszego łazika planetarnego „Perseverance” [Wideo]

Dzisiaj około godz. 21.20 polskiego czasu w TVP Info rozpocznie się transmisja z lądowania na Marsie pierwszego bezzałogowego łazika planetarnego „Perseverance”.

Łazik – jak informuje NASA - ma wylądować na Marsie ok. godz. 22.00 naszego czasu. Łazik „będzie pobierał próbki i poszukiwał śladów życia na Czerwonej Planecie” - czytamy na portalu TVP Info. - Leciał w kierunku Marsa ponad pół roku – pisze dalej portal. Jest to obecnie najbardziej zaawansowany łazik na wyposażeniu NASA.

„Perseverance” wystartował z Przylądka Canaveral na Florydzie 30 lipca ubiegłego roku i pokonał ponad 470 milionów kilometrów.



"That descent stage takes us all the way down to about 20 meters off the ground. That's when we start the skycrane maneuver."



