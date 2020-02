narodowa strategia onkologiczna

24.2.20 10:14



Zdrowa żywność, zdrowy Polak!



Zamiast strategii dla onkologii to może wreszcie PiS coś zrobi, aby przestać truć Polaków żywnością?





Nowy Program Rządu PIS - TRUMNA PLUS!!!

youtube.com/watch?v=WAthq3xQvVs



Robi się głośno, ale udostępniajcie ten materiał gdzie się da. Polacy muszą wiedzieć że są truci

youtube.com/watch?v=c2rMBwbDLdo



20 MILIONÓW POLAKÓW OTRUTYCH - MINISTER NIE REAGUJE!!!

youtube.com/watch?v=IjN4k7FndT4



WAŻNE - GLISOFAT

Dziś gościem moim REKORDZISTA, 7,76 ng/ml!!

youtube.com/watch?v=hVj-5iG-BVc



SZTAB KRYZYSOWY TO FIKCJA. NIE MA REZERW NA WYPADEK KRYZYSU!!

outube.com/watch?v=_t8vvIahrI0



WAŻNE! Koncerny a polskie rolnictwo. Czy państwo działa na korzyść obywateli czy wielkich firm?

youtube.com/watch?v=jpB7ZOM3j2U



Chleb, ser, szynka - Houston, mamy problem... wszystko truje!

youtube.com/watch?v=FsrFa_35bPA



Szokujące INFO ws. żywności w sklepach! Jak Polacy są oszukiwani? Kołodziejczak u Roli o rolnictwie!

youtube.com/watch?v=DVdOLCXAYlA