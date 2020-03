Narodowa nowenna do św. Andrzeja Boboli

Od 16 do 24 marca w Polsce trwa Nowenna do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii. Nabożeństwa odbywają się codziennie o godz. 12.00 przy relikwiach świętego, które znajdują się w poświęconym mu warszawskim sanktuarium przy ul. Rakowieckiej. Są one transmitowane i można się w nie włączyć za pośrednictwem dedykowanej temu strony internetowej.