,,Najgorszy zlepek kreatur''. Skandaliczny wpis prezes think-tanku FOR o rządzących

Przeciwnicy Prawa i Sprawiedliwości z uporem maniaka usiłują przekonać wszystkich Polaków o tym, jak okropnie złe i groźne są rządy Zjednoczonej Prawicy. Co chwila jednak mamy do czynienia z szokującymi przykładami hejtu, skierowanego właśnie w stronę rządzących. Kolejnym tego dowodem jest szokujący wpis prezes think-tanku FOR.

Agata Strzemecka, która kieruje think-tankiem Forum Obywatelskiego Rozwoju, który założył Leszek Balcerowicz, napisała na Twitterze:

„Ale wiecie, że do wyborów jeszcze 3 lata, a póki co, rządzi najgorszy zlepek kreatur od 1989 roku? Proponuję najpierw ustalić co i jak, a na końcu z kim i pod jakim szyldem”.

Komentując ten oburzający wpis, prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski napisał:

„Czy to naprawdę Prezes think-tanku @FundacjaFOR - analityków wokół @LBalcerowicz, ludzi z pewnymi aspiracjami kulturalnymi i wizerunkiem stabilnej klasy średniej?

Wstrząsające. Czas zawalczyć o właściwy język sporu i krytyki”.

dam/twitter,Fronda.pl