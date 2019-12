Na Podlasiu sprofanowano kaplicę Matki Bożej

Jan Radziszewski 25.12.19 21:13

głupi duraku co może będziesz żył wiecznie poza Panem Bogiem w Trójcy św Jedynym , tzn niezależnie od Pana Boga samoistnie ? I co może nie staniesz na Sądzie Chrystusowym? + Nawet wasz podobnie głupi jak ty żydowski cezar Lucyfer /J 19,15 Iz 14,12-15 Sura 113,1/ nie istnieje w własnej przestrzeni życia wiecznego, tj. niezależnie od Pana Boga samoistnie

Natura anielska nie jest do tego zdolna, nie ma mocy sprawczej Boga, bo istnieje w Bogu, a nie poza Bogiem, jako niezależna od Boga, w swojej własnej przestrzeni życia wiecznego. Żyje w Bogu, dla Boga i z Woli Boga.+ i to ten Diabeł wiecznie w PIEKLE karze swoich podobnie jak on bezbożnych żydków, co nie mają tj nie trwają w Bojaźni Bożej + dlatego Diabeł ich zwodzi kusząc do bezsensownej bezbożności .

Tak jak Bóg zrodził Mądrość, Prawdę, Słowo. Nie może zrodzić - sam z siebie, tzn. bez Boga, bez Łaski Ducha św. Ducha Mądrości i Prawdy: sprawiedliwości, mądrości, prawdy i miłości, zaistnieć w prawdzie, mądrości, sprawiedliwości i miłości Boga, i nie tylko - nie potrafi również trwać, istnieć w tej mądrości, prawdzie, miłości, sprawiedliwości Boga - bo bez Boga, Ducha Prawdy - rodzi Pychę, kłamstwo o sobie samym i zrodzona w sobie samym – Pycha, czyni go nieposłusznym Bogu. Zaślepia, na Prawdę, Dobro, Sprawiedliwość, Miłość Boga i buntuje przeciwko Bogu. Dlatego też dzieli się wewnętrznie w Intelekcie Rozumnym i Woli i rodzi Kłamstwo o swej wielkości wobec Boga, nie rodzi - Dobra, prawdziwej Prawdy i Mądrości w sobie i nie trwa w Prawdzie Bożej. Bo ta powstaje w „Pokorze” tj. w uznaniu swej nicości wobec Boga, Bojaźni i w Miłości Boga.