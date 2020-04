,,Na drodze Chrystusa''. Nowa książka abp. Jędraszewskiego

Są to ciężkie i paradoksalne momenty, kiedy podczas Wielkiego Postu serca wielu z nas rwą się do tego, aby iść do kościoła i w skupieniu oraz modlitwie przygotować się do przeżycia Męki Pańskiej, a następnie Jego radosnego Zmartwychwstania. Niestety, ten rok jest inny. Jest to smutny widok, gdy nagle widać puste kościoły. Oznacza to jednak, że do Świąt Wielkanocnych tym razem musimy się przygotować inaczej.