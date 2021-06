Na czele Kongregacji ds. Duchowieństwa stanie biskup z Korei Południowej

- Papież Franciszek mianował nowego prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa, której kompetencje dotyczą ponad 410 tys. księży katolickich na całym świecie. Został nim koreański biskup Lazzaro You Heung-sik – czytamy na portalu Vaticannews.va.

Jak podaje watykański serwis, nowo powołany koreański duchowny zastąpi na tym stanowisku kard. Beniamino Stellę, który w w tym roku w sierpniu skończy 80 lat, a kongregacją kirował od września 2013 roku.

Kongregacja zatrudnia 27 duchownych (w tym prefekta) i dwie osoby świeckie.

- Jej początki sięgają 1564 r., kiedy to powołano kongregację, która miała czuwać nad prawidłową interpretacją i realizacją dekretów Soboru Trydenckiego. Wówczas nosiła ona nazwę Kongregacji Soborowej, którą to nazwę zachowała do 1967 r., kiedy to papież Paweł VI, w ramach reformy Kurii Rzymskiej, konstytucją apostolską „Regimini Ecclesiae Universae” zmienił jej nazwę na Kongregację ds. Duchowieństwa. Jej zadania zostały jeszcze bardziej wykrystalizowane przez papieża Jana Pawła II w 1988 r. na mocy konstytucji apostolskiej „Pastor Bonus” - podaje dalej watykański portal.

- Kompetencjom kongregacji podlegają nie tylko księża na całym świecie, ale, decyzją Benedykty XVI, również wszystkie seminaria na świecie (z wyjątkiem tych, które podlegają Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich i ds. Ewangelizacji Narodów) – wyjaśnia Beata Zajączkowska.

- Nowy prefekt od 2005 r. jest ordynariuszem diecezji Daejeon, w której gościł Franciszka w czasie jego pielgrzymki do Korei Południowej z okazji VI Azjatyckiego Dnia Młodzieży w 2014 roku. 69-letni bp Lazzaro You Heung-sik przez wiele lat kierował komisją episkopatu ds. pokoju i w ramach jej pracy wielokrotnie odwiedzał Koreę Północną. Aktywnie włączył się też w obchody trwającego właśnie wielkiego jubileuszu 200-lecia urodzin św. Andrzeja Kima Tae-gŏna, pierwszego księdza katolickiego Korei oraz męczennika – czytamy.

Jak się podkreśla, „nominację koreańskiego biskupa na prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa poprzedziło mianowanie Filipińczyka, kard. Luisa Antonio Tagle, prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, co wskazuje na szczególne zainteresowanie Ojca Świętego Azją”.

mp/vaticannews.va