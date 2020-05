Świetne wieści! Nie ma wzrostu zakażeń po zniesieniu obostrzeń

Ja 26.5.20 13:53

Kolejny błąd Systemu - do szybkiej korekty.



Jeszcze się "ludowi ciemnemu" poprzewraca w głowach - zechcą oddychać bez ograniczeń, pójść do księgarni, do Kościoła, na pielgrzymkę, na towarzyski mecz, itd.



A to wszystko nadużywanie drogocennej łaski władzy masońskiej.