Myśliwi chcą powrotu tradycji i normalności ws. polowań z dziećmi

Maria Blaszczyk 31.10.19 14:07

Bicie i zabijanie dzieci też jest starsze od państwa - a jednak państwo odbiera rodzicom święte prawo do zabijania i tłuczenia dzieci.

Seks jest również starszy od państwa, a gwałcenie nieletnich odziedziczyliśmy po wcześniejszych gatunkach - a jednak państwo odbiera ludziom prawo do gwałcenia dzieci. Czy w ogóle kogokolwiek.



Pomysł, by dla sportu strzelać do czujących istot, zaburzając całe ekosystemy - np. zwiększając do nieprzytomności populacje dzików, i by w to sadystyczne hobby wciągać dzieci - wymaga analizy konsekwencji. Poczynając od skutków dla ekosystemów po to, w jaki sposób na psychikę człowieka wpływa sprawianie innym istotom bólu i zabijanie ich.



Swoją drogą - na zdrowy rozum państwo powinno po prostu zakazać myślistwa. To, co się dzieje, kolejne zabite wilki, kolejne udowodnione przykłady zabijania ptaków gatunków chronionych oraz wszystkie te pozabijane psy - serio, to są wystarczające powody, by tego zabronić...

