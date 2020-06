Muller: Wystarczy powtórzyć cytaty Trzaskowskiego, że program 500 plus wywoła katastrofę budżetową

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski w trakcie obecnej kampanii politycznej głosi całkowicie inne poglądy, niż w dotychczasowej karierze politycznej. Dodatkowo drastycznie zadłuża Warszawę. Tylko w tym roku w porównaniu do roku 2019 zadłużenie stolicy Polski ma wzrosnąć o ponad 30%, a do 2023 aż o 100%.

- My apelujemy do Rafała Trzaskowskiego, do innych kandydatów, aby w tych ważnych obszarach, po prostu wprost wskazali jakie mają poglądy, żeby Polacy wybierając konkretnego kandydata mieli świadomość jakie poglądy popierają, jakie stanowisko.