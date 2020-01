Morawiecki: Polexit jest niemożliwy, tak jak germanexit

31.1.20 12:49

Kiedyś to i ja myślałem, że rozpad ZSRR jest niemożliwy, jak i niemożliwe jest, aby armia czerwona opuściła Polskę, i co?

Jeśli dojdzie do Polexitu to zdecyduje o tym społeczeństwo w referendum, i jeżeli dojdzie do takiego referendum, to zapracują na niego politycy polscy i eurokołchoźni , i nie wykluczałbym takiego scenariusz patrząc na to, co dzieje się w eurokołchozie.