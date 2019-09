'Monstrum z Chorzowa' kończy odsiadkę. Czy będzie objęty 'ustawą o bestiach'?

Nie wiadomo, czy "Monstrum z Chorzowa" po wyjściu z więzienia trafi do zamkniętego ośrodka w Gostyninie. Taki wniosek musi złożyć dyrektor zakładu karnego na osiem miesięcy przed zakończeniem wyroku. Jak poinformował w rozmowie z Radiem Zet Tomasz Mucha z Sądu Okręgowego w Rzeszowie, do czwartku, 12 września takie pismo nie wpłynęło. Seryjny morderca kończy odsiadkę w 2020 r. Wówczas może zostać objęty tzw. "ustawą o bestiach".

Na mocy amnestii z grudnia 1989 roku wyrok obniżono do 10 lat. W 1990 r. Kukuła opuścił zakład karny, a następnie zgwałcił i zamordował dwóch braci z Rudy Śląskiej, za co skazano go na 25 lat więzienia plus trzy lata i 9 miesięcy pozostałe do odbycia z poprzedniego wyroku. Za napaść na strażnika więziennego Kukuła otrzymał dodatkowy rok pozbawienia wolności.