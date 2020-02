Modlitwa do Matki Bożej o trzeźwość w Ojczyźnie

Darek 23.2.20 19:11

Modlitwa do jakiej matki bożej to obrzydliwość w oczach Boga. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Chrystus a ten politeizm i kult wizerunków to grzech śmiertelny, za który Bóg zniszczył Sodomę. Bezbożni czciciele matek boskich i innych bożków to sodomici którzy bedą się sparzyć w piekle po wsze czasy, jak mówi Pismo Święte.