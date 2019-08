Mocne wezwanie ks. kard. Gerharda Müllera do Polaków: Niech Was prowadzi św. Jan Paweł II, a nie Soros!

- W 1793 roku, po uchwaleniu pierwszej Konstytucji z 1791 roku, polscy magnaci zostali opłaceni przez zagranicznych możnowładców, Katarzynę II i Fryderyka Wilhelma II, aby działać przeciwko własnemu Narodowi. Widać w tym analogię do tego, co się obecnie dzieje. W takim znaczeniu, że osoby z zagranicy finansują manifestacje LGBT, media, filmy… George Soros powiedział niedawno, że wyasygnował 5 milionów na promowanie aborcji i 100 milionów dla prasy. Oznacza to, że on kupuje sobie poglądy. Kto legitymizuje Sorosa i innych amerykańskich kapitalistycznych miliarderów, aby wtrącali się w sprawy Polski? Jest to światowa strategia przeciwko Kościołowi katolickiemu, a my, biskupi, przewodnicy Kościoła, musimy być roztropni. Tak jak generałowie w czasie wojny, którzy wiedzą, kto jest ich przeciwnikiem. Z wrogiem nie można współpracować. Nie można także dać sobie zaglądać we własne karty, ale jasno grać na zwycięstwo. - stwiedził były prefekt Kongregacji Nauki Wiary