Minister Ziobro: Decyzja TK ukróci chaos prawny

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podsumował decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uchwały "starych" izb Sądu Najwyższego. "To ważny fakt wobec próby stworzenia pewnego chaosu i galimatiasu czy anarchii prawnej w polskim sądownictwie" - powiedział polityk. Ziobro podkreślił, że postanowienie TK jest wiążące dla wszystkich sądów w Polsce.

"To ważny fakt wobec próby stworzenia pewnego chaosu i galimatiasu czy anarchii prawnej w polskim sądownictwie; wobec wyrażanych przez organy państwa i przedstawicieli instytucji państwa odmiennych opinii co do nowej sytuacji prawnej, która miałaby nastąpić, lub zdaniem innych wypowiadających się nie powodowała skutków prawnych" - powiedział minister Ziobro na konferencji prasowej.

Jak mówił, nikt nie może mieć wątpliwości, że TK działa "w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo". "Jest to działanie wiążące, powszechnie obowiązujące, nie tylko wszystkie strony sporu, ale też i wszystkie sądy w naszym kraju. Ten fakt jest wart wyeksponowania i pragnąłbym zwrócić uwagę państwu na to (...), że do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, ta uchwała trzech Izb SN nie może skutkować żadnymi konsekwencjami, to już bezpośrednio wynika z decyzji TK" - powiedział minister.

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję w sprawie uchwały Sądu Najwyższego. Powołując się na prerogatywę prezydencką oraz zapisy o TK zawiesił uchwałę, która została podjęta w ubiegłym tygodniu.

Jak poinformował Trybunał w swoim postanowieniu:

„Kompetencja do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie może być ograniczana; orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadali tacy sędziowie, mają moc obowiązującą”.

Dalej dodano też:

„Do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu ws. sporu kompetencyjnego - wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia - począwszy od dnia jej wydania”.

Decyzja TK oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy (sygn. Kpt 1/20) wstrzymane zostaje wykonywanie przez Sąd Najwyższy kompetencji do wydawania uchwał, „jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym, międzynarodowym oraz orzecznictwem sądów międzynarodowych”, składu KRS, trybu przedstawiania Prezydentowi RP kandydatów na sędziego, konstytucyjnego prawa prezydenta do powoływania sędziów oraz ich kompetencji do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Trybunał orzekł, że wydawane przez składy orzekające, w których zasiadali nowi sędziowie wyroki „mają moc obowiązującą”. Jak czytamy, orzeczenie zapadło zdecydowaną większością głosów.

bsw/fronda, pap